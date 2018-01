Håbet er ude for besætningsmedlemmer på brændende olietanker

Der er ikke længere noget håb om at finde overlevende på en olietanker, der siden 6. januar har været omsluttet af flammer i Det Østkinesiske Hav.



Det oplyser myndighederne ifølge iransk stats-tv.



Olietankeren er nu sunket fuldstændigt, og dermed formodes alle 32 besætningsmedlemmer, hvoraf 30 var iranere og to bangladeshere, at være omkommet.



Branden brød ud, da olietankeren "Sanchi" stødte sammen med et tørlastskib ud for Kinas østkyst.



Det skete cirka 160 sømil fra Yangtze-flodens munding. Siden blev tre besætningsmedlemmers lig fundet i havet. De resterende 29 er der ikke gjort rede for.



Besætningen på tørlastskibet, der sejlede under Hongkong-flag, blev reddet i sikkerhed.



Årsagen til sammenstødet er fortsat uklar.



Dårligt vejr og store flammer



Rednings- og oprydningsindsatsen, som 13 skibe har deltaget i, har været udfordret af dårligt vejr og meget voldsomme flammer.



Tv-billeder fra lørdag viste dele af "Sanchi" stadig i brand. Men dets skrog var fuldstændig blottet for maling.



Om bord på skibet var næsten én million tønder med kondensat, som er en slags ultralet olie, som nemt kan gå ild i.



I oktober omkom 13 kinesiske fiskere, efter at deres båd kolliderede med en olietanker fra Hongkong. Ulykken skete i internationalt farvand cirka 250 sømil kilometer fra den japanske øgruppe Oki.



