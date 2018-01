Tøjgigant lukker butikker i Sydafrika efter vandaliseringer

Relateret indhold Artikler

Der er udbrudt protester i Sydafrika lørdag over en omstridt reklame, der er beskyldt for at være racistisk, fra den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz (H&M).



Flere af tøjkædens butikker i landet - blandt andet i Johannesburg - er blevet vandaliseret, skriver det svenske nyhedsbureau TT og SVT.



Protesterne begyndte, efter at oppositionspartiet De Økonomiske Frihedskæmpere (EFF) havde opfordret til det.



På grund af vandaliseringerne har tøjkæden besluttet midlertidigt at lukke alle butikker i Sydafrika lørdag.



- Personalets og vores kunders sikkerhed er det vigtigste for os, og vi har lukket samtlige af vores butikker i Sydafrika på grund af de igangværende protester.



- Vores personale på stedet overvåger situationen nøje, skriver H&M i en pressemeddelelse ifølge TT.



Den omstridte reklame viser en model, en sort dreng, iført en trøje med teksten "Coolest Monkey in the Jungle" - den sejeste abe i junglen.



Reklamen er blevet kritiseret internationalt, og tøjkæden har siden undskyldt og trukket annoncen tilbage.



/ritzau/