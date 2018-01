Telia overvejer stadig køb af TDC efter stor fusion i Sverige

Telia overvejer stadig muligheden for at købe konkurrenten TDC, og presset på den svensk-finske telekoncern er vokset, efter at de to svenske selskaber Tele2 og Com Hem fusionerede tidligere på ugen.



Det skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri, der henviser til anonyme kilder.



Telias topledelse bekræftede sidste år, at det havde set på TDC og efterfølgende fravalgt et opkøb på grund af prisen, men ifølge den svenske erhvervsavis er et køb stadig på tegnebrættet.



En handel vurderes ifølge avisen at kunne finansieres ved at øge gælden og ikke nødvendigvis salg af nye aktier.



En forhøjet gæld er ifølge kilderne mest sandsynligt, da den svenske stat, der ejer knap 40 pct. af aktierne, formentlig skal købe aktier i en emission, hvilket ikke vurderes realistisk i år, hvor der er valg i Sverige.



- Den løsning virker mere sandsynlig efter onsdagens hændelse, siger en anonym kilde til Dagens Industri med henvisning til handlen mellem Tele2 og Com Hem.



TDC-aktien steg fra åbningen 1,5 pct. fredag morgen, men efter ti minutters handel ligger aktien 0,5 pct. højere i 39,11 kr.



/ritzau/FINANS