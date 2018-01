Flyselskaber presset til prisdyk på indenrigsflyvninger - citat

Et stort fald i indenrigstrafikken får nu flere flyselskaber til at varsle lavere priser på rejser mellem Danmarks lufthavne.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Danmarks fem største provinslufthavne oplevede alle fald i passagerantallet sidste år, og i alt blev flytrafikken mellem lufthavnene reduceret med mere end 5 pct.



Ifølge Jesper Rungholm, administrerende direktør i Danish Air Transport, er det særligt konkurrence fra fjernbus-selskaber, der har gjort livet svært for de danske indenrigsruter.



- Der er masser af busbilletter til salg og til meget lave priser. Det er med til at flytte markedsandele, siger Jesper Rungholm til Jyllands-Posten Erhverv.



Det store passagerdyk får også konsekvenser for SAS, der fremover vil tilbyde flere og billigere luftrejser på tværs af Danmark.



- Indenrigstrafikken er vigtig for SAS, og vi opruster med to ekstra afgange fra Aarhus Lufthavn. Takstnedsættelserne i København giver os mulighed for at blive ved med at have konkurrencedygtige priser på afgangene, men også gode kampagnepriser, siger Mariam Skovfoged, pressechef i SAS Danmark, til Jyllands-Posten Erhverv.



