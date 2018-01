Dansk rigmand skyder millioner i it-iværksættere

En dansk it-virksomhed får nu et rygstød i millionklassen. I en pressemeddelelse oplyser Actee, der udvikler simuleringsspil til ledelsesudvikling, at man har fået en kapitalindsprøjtning fra E-conomic-stifter Jacob Wandt.Pengene skal bruges til at sætte turbo på væksten og øget internationalisering af virksomheden, der allerede er til stede i 12 lande og bl.a. har Vestas, Danske Bank og Cowi på kundelisten."Jeg har siden 2014 vidst, at der skulle udvikles videre på platformen, jeg kunne bare ikke se forretningsmodellen. Men det kunne Jacob Wandt og Jes Tækker Stemann Brinch, og på bare et år har vi udviklet en 100 pct. digital simuleringsplatform, fastlagt forretningsmodellen og lagt klare planer for go to market-strategien. Det er imponerende," siger adm. direktør i Actee, Leif Sørensen, i meddelelsen.Jacob Wandt blev hovedrig, da han i 2013 solgte regnskabsvirksomheden E-conomics til kapitalfonden HG Capital for 761 mio. kr. To år senere betalte norske Visma 1,5 mia. kr. for E-conomics. Den nye medejer lægger ikke skjul på, at han ser stort potentiale i sin seneste investering."Med Actee-platformen har vi et solidt globalt fundament, som vi gennem det seneste år har udviklet massivt videre på. Actee er nu transformeret fra en konsulentvirksomhed med et semidigitalt produkt til i dag at være en techvirksomhed med en 100 pct. cloudbaseret platform for simuleringskoncepter til ledelses- og organsationsudvikling," lyder det fra Jacob Wandt i meddelelsen.Efter salget af sin virksomhed var der længe stille omkring Jacob Wandt. Men i 2015 fortalte han i et interview med Computerworld, at han var begyndt at investere noget af sin formue i iværksættere.Derudover havde han sammen med sin kone og fire børn bosat sig på en gård i en by i Normandiet, hvor han var sprunget ud som æbleavler og ciderproducent. Actee var tidligere kendt under navnet Relation Technologies, men har skiftet navn til Actee i forbindelse med indtrædelsen af den nye ejer. Sidste år omsatte man for 4,5 mio. kr., og man stiler efter at nå en toplinje på 8-10 mio. kr. i år og 50 mio. kr. i 2021.Actee har dog de seneste par år haft underskud. I 2016 tabte virksomheden 755.941 kr., og året forinden lød minusset på 242.000 kr. Pengekassen er dog løbende blevet polstret, og forrige år var egenkapitalen på godt og vel 1 mio. kr.