Nordea hæver B&O-anbefaling til "hold" fra "sælg"

Der er fredag positive toner fra Nordea, når talen falder på Bang & Olufsen.



Nordea har hævet anbefalingen til "hold" fra tidligere "sælg", fremgår det af data fra Bloomberg News.



Det sker, efter at Struer-selskabet torsdag kom med regnskab for andet kvartal 2017/18 - og aktien steg 15,5 pct. til 186 kr., hvilket er det højeste niveau i ti år.



Regnskabet viste et nettoresultat på 57 mio. kr. mod et overskud i samme periode året før på 23 mio. kr.



Fremgangen blev skabt på baggrund af en stigning i nettoomsætningen til 999 mio. kr. i kvartalet fra 867 mio. kr. i samme periode året før.



/ritzau/FINANS