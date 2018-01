JPMorgan sænker Pandora-kursmål med 18,8 pct

Relateret indhold Artikler

JPMorgan snitter næsten en femtedel af kursmålet for aktien i Pandora, efter at smykkeselskabet torsdag kom med skuffende tal for omsætningen i 2017.



Kursmålet lyder nu på 975 kr. mod tidligere 1200 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.



I samme omgang fastholder finanshuset dog anbefalingen "overvægt".



Pandoras omsætning lød på 22,8 mia. kr. i 2017 mod egne forventninger om en omsætning i intervallet 23-24 mia. kr. Kursen gled torsdag med 10,7 pct. til 595,40 kr.



/ritzau/FINANS