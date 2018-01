Fynboer scorer mio-ordre på fodboldgræs til VM i Rusland

Når verdens dygtigste fodboldspillere skal findes til sommer, bliver det på fynsk græs. Det lille firma Nordisk Kunstgræs, i daglig tale NKI, sender i disse dage 20 lastbiler af sted mod Skt. Petersborg, og om bord i de nedkølede trailere ligger talrige ruller med friske græsbaner."Der har været en luftbro fra Rusland og Irland, hvor konsulenter og agroteknikere har besøgt os for at se på vores hybridgræs," siger Lars Frederiksen, produktchef i Nordisk Kunstgræs.Græsset skal lægges ud i den nybyggede Zenit Arena i Skt. Petersborg, som er det næststørste stadion ved sommerens VM-turnering i Rusland.Ordren til flere millioner kr. er vundet af Nordisk Kunstgræs' italienske samarbejdspartner, der har udviklet det såkaldte Mixto hybridgræs, som er en blanding af kunstgræs og naturligt græs."Det dufter af græs, og det føles som græs. De kunstige fibre er i markant undertal, men de står som små soldater og beskytter de rigtige græsfrø og rodnettet," siger Lars Frederiksen.Dermed er græsset slidstærkt og kan holde til den ekstreme påvirkning fra verdens hårdeste fodboldturnering.Nordisk Kunstgræs har leveret en lignende bane til Brøndby Stadion, men har ellers haft svært ved at slå igennem på det danske marked.Med ordren fra Rusland kan firmaet dog melde totalt udsolgt, når den sidste lastbil er sendt af sted en af de kommende dage. 7500 kvm hybridgræs er da rullet og pakket, og forberedelserne har været langvarige.Græsset kan i princippet ikke holde til at været rullet sammen i længere tid. Så tror græsstråene, at de skal dø og begynder at rådne."Det vil ikke være et problem, hvis det skulle køres til Vejle, Hamburg eller København. Men når det skal transporteres i flere dage, så skal det på køl, så det ligger i dvale," siger Lars Frederiksen.Derfor har han og kollegerne simuleret, hvordan græsset vil reagere på den lange rejse til Skt. Petersborg."Vi har høstet flere baner og lagt dem i kølecontainer ude hos os selv. Så har vi ladet dem ligge i flere dage, så vi ved, hvad der sker, hvis man misser en færge, bliver stoppet i tolden, eller hvis der sprænger et dæk. Der er stadig liv i græsset, når man ruller det ud efter 90 timer, men vi skal gerne lande i Skt. Petersborg inden for 48 timer," siger Lars Frederiksen.Nord for Odense har firmaet store drivhuse, der er varmet op, så græsset vokser henover vinteren. At græsset er kommet til live henover den mørke vinter er helt optimalt."Det er lige præcis det, man kommer over til i Skt. Petersborg, for det er arkitektonisk set et ret lukket stadion, hvor der slipper meget lidt sollys igennem," siger Lars Frederiksen.Han håber at få travlt i butikken, når han kan bruge VM i fodbold som reference over for stadioner i Nordeuropa, herunder nu også Rusland.