Københavns Lufthavne oplevede passagerfald i december

Københavns Lufthavne oplevede for december et fald i antallet af passagerer på 4,8 pct., da knap 2 mio. passagerer rejste gennem lufthavnen. For året som helhed er der dog tale om en stigning på 0,5 pct. til knap 29,2 mio. passagerer.



Det viser statistik fra lufthavnen.



Det var ottende år i træk med vækst siden finanskriseåret 2009, hvor 19,7 mio. passagerer rejste gennem lufthavne.



Den mest populære destination i 2017 var London med 2,3 mio. rejsende efterfulgt af Oslo, Stockholm og Amsterdam, der alle havde over 1 mio. rejsende.



