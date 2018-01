Bagmandspolitiet beklager svigt i Atea-sag: Kan blive forsinket et halvt år

En stort anlagt sag om bestikkelse, som involverer it-koncernen Atea og offentligt ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet, kan muligvis blive forsinket i et halvt år.



Det vurderer en af forsvarerne efter et retsmøde torsdag i Retten i Glostrup.



Her har Bagmandspolitiet undskyldt, at man ikke tidligere har efterkommet en tidligere afgørelse fra retten om at udlevere mails fra de tiltaltes konti.



"Det er en meget beklagelig fejl," siger specialanklager Jørn Thostrup ifølge Computerworld.



"Nu har vi udleveret alt. Det er i hvert fald den melding, jeg har fået," tilføjer han i retsmødet.



I første omgang udleverede Bagmandspolitiet 8663 mails tilhørende en af de tiltalte, der var it-driftschef i Region Sjælland. Det skete på baggrund af kendelser, som blev afsagt af byretten i marts 2017 og af landsretten i juni sidste år.



Selve hovedforhandlingen i sagen gik i gang i oktober. Men lidt over halvvejs i sagen, lige efter nytår, fandt den tiltalte og hans advokat, Andro Vrlic, ud af, at Bagmandspolitiet faktisk lå inde med yderligere 85.291 mails, oplyser han.



De mange meddelelser kan indeholde oplysninger, som har betydning for sagen. Men det tager tid at gennemgå dem, og derfor er flere retsmøder nu blevet aflyst.



"Vi har bedt om at få berammet yderligere ti retsmøder," siger Andro Vrlic til Ritzau.



Oprindeligt var det planen, at sidste retsmøde ud af cirka 30 kunne afvikles først i februar.



"Jeg frygter, at det vil forsinke sagen med et halvt års tid," siger han.



