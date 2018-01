Vestas har fået en ny kunde i USA i form af det Salt Lake City-baserede energiselskab Spower, som har købt møllekomponenter til potentielt at kunne opføre 400 megawatt (MW) vindmøllekapacitet med 80 pct. af den amerikanske skatterabat (PTC).



Ordren er tidligere annonceret af Vestas, uden at det dog har været fremme, hvem kunden var.



Komponentbestillingerne udgør typisk omkring en tiendedel af det samlede antal megawatt, som udviklerne søger at kvalificere til PTC-ordningen, og bestillingen svarer dermed til en ordre på 40 megawatt, som Vestas offentliggjorde i december.



- Vi ser frem til at arbejde sammen med Vestas og tilføje deres vindmøller til vores flåde. Disse vindmøller lægges oven i vores PTC-kvalificerede aktiver og sikrer Spowers fortsatte vækst og økonomiske udvikling i USA, siger administrerende direktør Ryan Creamer fra Spower i en pressemeddelelse.



