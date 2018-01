Pandora rammer uden for skiven i 2017: "Vi er selvfølgelig skuffede"

Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Pandora

Pandora lever ikke op til sine egne forventninger om en omsætning i 2017 på 23-24 mia. kr., men rammer lige under med en omsætning på 22,8 mia. kr.



Pandora havde sigtet mod en overskudsgrad (ebitda) på ca. 38 i 2017. Den lander på 37,3 pct.



Det meddeler Pandora forud for kapitalmarkedsdagen tirsdag i næste uge.



"Resultaterne for 2017 er tæt på de mål vi satte i begyndelsen af året, men vi er selvfølgelig skuffet over, at

vi ikke til fulde har opnået målsætningerne. Når det er sagt, så er der flere eksterne faktorer, som har modarbejdet os i 2017 herunder et udfordret detailmiljø i USA samt ugunstige valutakurser."



Pandora oplyser derudover, at investorerne i årene frem mod 2022 skal vænne sig til en overskudsgrad på omkring 35 pct. startende allerede fra 2018.



Vækstambitionen de næste fem år ligger på 7-10 pct. i lokal valuta. I 2017 var omsætningsvæksten 12 pct.



Pandora skriver videre, at koncernen åbnede 308 konceptbutikker i 2017 mod ventet 300 nye butikker.



Hele årsrapporten præsenteres 6. januar.



