Pandoras finansdirektør siger op - tidligere Hempel- og GN-direktør tager over

Opdateret kl. 08.53 - Pandoras finansdirektør Peter Vekslund har besluttet at opsige sin stilling og forlader selskabet efter næsten fire års ansættelse.



Pandoras bestyrelsesmedlem siden 2012 Anders Boyer bliver smykkeselskabets nye finansdirektør. Han er tidligere CFO i Hempel og GN Store Nord.



"Jeg er stolt af at have været med til opbygningen af en solid base i dette relativt unge og hurtigt voksende selskab. Det har været en spændende vækstrejse, og Pandora er et fantastisk selskab. I samråd med min familie har jeg dog besluttet, at tiden er inde til søge nye professionelle udfordringer," siger Peter Vekslund i en meddelelse til fondsbørsen.



Pandoras bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, glæder sig over, at Anders Boyer har valgt at veksle sin plads i bestyrelsen med en plads i direktionen.



"Anders Boyer er et fremragende valg som ny CFO, da han udover sit solide kendskab til Pandora har stor erfaring i ledelsen af en global vækstvirksomhed med fokus på rentabilitet. Derudover har han en bred erfaring som CFO i et børsnoteret selskab," siger Peder Tuborgh i meddelelsen.



Anders Boyer ser frem tin sin nye udfordring. Han veksler sit nuværende job i Hempel med den tilsvarende stilling i Pandora senest 1. august. Peter Vekslund fortsætter i sin stilling frem til Boyer er klar til at t



"Jeg ser frem til at få en mere operationel rolle i Pandora og til at arbejde med hele teamet for at realisere de kæmpe muligheder, som Pandora har, både geografisk og produktmæssigt," siger Anders Boyer videre.



Også Pandoras chef i USA Scott Burger har valgt at sige op efter 10 års ansættelse. Pandora forventer at finde hans afløser i andet kvartal af 2018.