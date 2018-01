Ferrero ligger lunt i svinget til at udvide chokolade-imperiet

Relateret indhold Artikler

Det kan meget vel være den italienske chokoladeproducent Ferrero, som forsøder tilværelsen med en æske af Nestlés chokoladebrands, når fødevaregiganten sidst på ugen vælger en køber til sin amerikanske chokoladeforretning.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til flere kilder tæt på sagen.



Nestlé meddelte i juni, at det undersøgte de strategiske muligheder for den amerikanske chokoladedivision, som tæller mærker som Butterfinger og Baby Ruts. Samtidig ønsker den italienske nutella-producent at øge sin tilstedeværelse på det amerikanske marked.



"Giovanni Ferrero (Ferreros bestyrelsesformand, red.) er meget forpligtet til aftalen, og det er derfor, at selskabet forsødede sit bud til omkring 2,5 mia. dollar (svarende til 15,5 mia. kr., red)," siger en anonym kilde til Reuters.



Nestle beholder sin globale chokoladeforretning og derved brands som KitKat.



Såfremt købet gennemføres, vil det gøre Ferrero til den tredjestørste konditor i USA efter Mars Inc. og Hershey, skriver Reuters.



Hverken Nestlé eller Ferrero ville kommentere historien over for Reuters.



/ritzau/FINANS