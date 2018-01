Her er analytikernes forventninger før nøgletal for 2017 og kapitalmarkedsdag

Q4 2017 (e) Q4 2016 2017 2018 Omsætning 7805 6602 22.983 25.667 Vækst i kroner, % 18,2 16,2 13,3 11,7 EBITDA 3210 2710 8665 9656 Margin 41,1 41,1 37,7 37,2

Smykkevirksomheden Pandora vil være i fokus de kommende dage forud for selskabets kapitalmarkedsdag i København på tirsdag - og inden da en trading update med udvalgte tal for salgs- og resultatudviklingen i fjerde kvartal.Ritzau Estimates har forud for begivenhederne indsamlet estimater fra ti analytikere, og her er konsensus ifølge medianen af estimater, at Pandora har nået en omsætning i de sidste tre måneder af 2017 på 7,8 mia. kr.Det vil i givet fald afspejle en vækst på 18,2 pct. sammenholdt med omsætningen på 6,6 mia. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultatet, EBITDA, ventes endvidere at være steget til 3210 mio. kr. fra 2710 mio. kr., hvilket vil give en uændret driftsmargin på 41,1 pct.For hele året venter analytikerne, at Pandora har nået en omsætning på 23 mia. kr. svarende til en vækst på 13,3 pct.I Pandoras regnskab for tredje kvartal den 7. november fastholdt Pandora forventningerne til omsætningen på 23-24 mia. kr., men præciserede dog, at omsætningen nu ventes at lande i den lave ende af intervallet.Analytikerne venter endvidere, at driftsmarginen for hele året vil være faldet til 37,7 pct. fra 39,1 pct. Her var november-meldingen fra Pandora en forventning om en margin på omkring 38 pct./ritzau/FINANS