Coor køber danske Elite Miljø

Den svenskejede facility management-koncern Coor fordobler med ét slag sin omsætning i Danmark. Det sker med opkøbet af Elite Miljø, der arbejder inden for facilities management, der kan oversættes til bygningsdrift.



Coor har betalt 230 mio. kr. for den danske virksomhed.



"Opkøbet vil styrke vores geografiske tilstedeværelse i hele Danmark. Elite Miljø har leveret gode finansielle resultater kombineret med vækst og høj kundetilfredshed. Sammen med en række stærke kompetencer og løsninger vil dette give nye muligheder ved at være en del af Coor, siger Jørgen Utzon, der er adm. direktør i Coor Danmark.



Elite Miljø beskæftiger flere end 2000 medarbejdere og har en årlig omsætning på 550 mio. kr. Elite Miljø leverer rengøringsløsninger til danske virksomheder og offentlige institutioner.



Virksomheden glider ind i rengøringsdivisionen i Coors danske selskab, der også leverer kantinedrift og ejendomsservice.



Coor-koncernen beskæftiger 6500 medarbejdere primært i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Ved udgangen af 3. kvartal 2017 passerede årsomsætningen 5,8 mia. kr.



Købet er betinget af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse. Efter godkendelsen vil Elite Miljø skifte navn og profil på uniformer, biler og udstyr.



Elite Miljø blev etableret af Bent Poder i 1980. Efter næsten 25 år i Bent Poders ejerskab blev virksomheden i 2004 solgt til servicekoncernen Kivi-Tex, der ejes af familien Thorgaard.



"Fra vores perspektiv er det ikke bare en succesfuld virksomhed, vi sælger, men en værdsat del af vores familie, som vi siger farvel til, siger Lars Falkenberg," der er adm. direktør for Elite Miljø.