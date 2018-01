Relateret indhold Aktieordbog

Coloplasts køb af den franske distributør SAS Lilial for et kontant beløb på 35,5 mio. euro, svarende til cirka 264 mio. kr., der blev annonceret den 18. december, er nu gennemført.



Det oplyser Coloplast i en meddelelse til fondsbørsen onsdag.



Lilial distribuerer medicinaludstyr i hele Frankrig, heriblandt katetre og stomiprodukter, som også er blandt Coloplasts satsningsområder, og omsatte forventeligt i 2017 for omkring 33 mio. euro - eller 246 mio. kr.



Ifølge det danske selskab vil købet give bedre adgang til det franske marked.



- Transaktionen ventes at bidrage til Coloplasts langsigtede vækstambitioner. Den langsigtede forventning for LEAD20-strategiperioden indtil 2019/20 på 7-9 pct. organisk omsætningsvækst årligt og en EBIT-margin på mere end 30 pct. i faste valutakurser fastholdes uændret, skrev Coloplast i december, da købet blev annonceret.



/ritzau/FINANS