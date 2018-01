Ved dette års Consumer Electronics Show, CES, har virksomheder inden for it og chipleverandører allieret sig på internettet. Internetgiganterne Amazon og Google hjælper partnerne med at distribuere og aktivere kunstige intelligensplatforme.



Det skriver Financial Times.



Efter at have fokuseret på "smart home" sidste år er Amazon nu med på vognen. Det amerikanske selskab har indgået en aftale med Panasonic, en af de største aktører inden for information- og underholdningssystemer.



Ydermere vil Amazon udvide sin produktportefølje, så flere af selskabets produkter kommer til at indeholde tjenesten Alexa.



- Vi forestiller os grundlæggende en verden, hvor Alexa er overalt, siger Amazons direktør for AVS, Priya Abani, til magasinet Wired ifølge Financial Times.



Amazon har ikke en offentlig præsentation i årets CES, men har lejet et mødelokale i Las Vegas, hvor virksomheden kan have møder med sine partnere.



Google er derimod uomgængelig for CES-deltagere, da den globale søgemaskine for første gang i flere år har en gigantisk stand til showet, hvor virksomheden kan interagere med både deltagere og kunder, skriver avisen.



/ritzau/FINANS