Online-takeaway selskabet Just Eat er god for mere end 5,4 mia. kr. og har 9 mio. britiske kunder.



Men nu er virksomheden blevet kritiseret for at undvige EU-regler ved at indføre et servicegebyr på 50 pence, få dage før EU forbød gebyrer for kreditkorttransaktioner.



Det skriver The Guardian.



Det har nu fået sure kunder til at give udtryk for deres utilfredshed på de sociale medier, hvor flere skriver, at de vil slette Just Eat-appen eller helt boykotte firmaet.



Mandag trådte servicegebyret i kraft, og virksomheden meddelte til sine kunder, at gebyret er til for at sikre "retfærdighed for alle".



Flere kunder var dog hurtige til at påpege, at selskabets servicegebyr kommer bare få dage før et forbud, da EU vil forbyde alle ekstragebyrer, der tilføjes til betalinger af varer med kredit- eller betalingskort fra og med den 13. januar, skriver avisen.







/ritzau/FINANS