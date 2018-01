Tirsdag kom den sydkoreanske teknologigigant Samsung Electronics i fokus, da selskabet med 14,1 mia. dollar i fjerde kvartal rundede sit højeste driftsoverskud nogensinde.



Derudover investerede teknologigiganten samlet set for 44 mia. dollar sidste år, hvilket næsten fordobler virksomhedens investering i nye eller eksisterende anlæg, og sætter Samsung øverst på den globale rangliste for første gang nogensinde. Investeringen er mere end hvad de to store oliekæmper Royal Dutch Shell og Exxon Mobil brugte til sammen sidste år.



Samsungs store investeringer understreger en stigning i virksomhedens vilje til at investere i fremtiden.



- Samsung har intet andet valg end at investere. Virksomheden skal stadig investere for at sikre større markedsandel, siger forskningsdirektør hos DRAMeXchange, Avril Wu, til Wall Street Journal.



Med rangeringen som verdens nummer et vil virksomheden over de næste tre år investere for 110 mia. dollar, mener selskabet S&P Global Market Intelligence ifølge avisen.



/ritzau/FINANS