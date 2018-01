Ørsted opjusterer forventningerne til 2017 - aktien stryger til vejrs i C25

Opdateret 9.24 Ørsted opjusterer sine forventninger til driftsresultatet i 2017 med 1,5 mia. kr. Det er energiselskabets fjerde opjustering for 2017.Selskabet forventer nu, at driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger (ebitda) vil ramme 22,5 mia. kr. for 2017 mod tidligere udmeldt omkring 21 mia. kr. I februar sidste år forventede ledelsen et driftsoverskud på 15-17 mia. kr., men løbende frasalg har fået Ørsted til at hæve forventningerne tre gange i løbet af 2017.Der har været mere fart på energiselskabets havvindmøller, og det giver en bedre indtjening fra havvindmølleparkerne. Derudover er en bedre end ventet indtjening fra Ørsteds partnerskabsaftaler og fra gasaktiviterne med til at give anledning til opjusteringen."Stigningen skyldes primært en stærk indtjening fra vores producerende havvindmølleparker i slutningen af året, herunder fra kraftigere vind og en hurtigere indfasning af produktion fra de nye parker Race Bank og Walney Extension," lyder det i Ørsteds meddelelse til fondsbørsen.Nyheden sender aktien op med omkring 1,7 pct. til kurs 347 i den indledende handel.Ørsted præsenterer hele årsrapporten for 2017 1. februar, og opjusteringen rykker ikke ved selskabets investeringsniveau i 2017.