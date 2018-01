Rederier: Levering af nye containerskibe sætter rekord i januar

Relateret indhold Artikler

I årets første måned vil rekordmange nye containerskibe finde vej til de syv have.



Syv af de såkaldte megamax-containerskibe, der har en kapacitet på 19.000-21.000 tyvefodscontainere (teu), vil nemlig blive leveret, og det er rekord, skriver analysehuset Alphaliner.



To nye skibe slutter sig til Maersk Line-flåden i januar. Den kinesiske konkurrent Cosco tilføjer ligeledes to nye megamax-containerskibe, mens verdens tredjestørste containerrederi, franske CMA CGM, får leveret ét.



Måneden vil sætte tonen for resten af 2018, som Alphaliner vurderer vil byde på en rekordhøj levering af de såkaldte ULCS-skibe, Ultra Large Container Ships, med en containerkapacitet på 14.000-21.000 teu.



Både Maersk Line og Cosco får - ud over deres megamax-leverance - leveret ét skib i denne størrelsesorden i januar.



Markedet presses



Al den ekstra tonnage ligger dog pres på markedet, og det har fået flere rederier til at udskyde leveringen af nye containerskibe.



Alligevel venter Alphaliner, at der i 2018 vil blive leveret ny kapacitet på 1,5 mio. teu til markedet - og mere end 50 pct. af denne ventes at blive udgjort af ULCS-containerskibe.



Størstedelen af de nye containerskibe ventes at blive leveret i første halvdel af året, og kombineret med en langsommere skrotning af ældre containerskibe vil det ifølge analysehuset betyde yderligere kapacitetspres.



Selv om det globale fragtbehov har været stort i årets første to uger, venter Alphaliner derfor, at fragt- og chartermarkedet bliver alvorligt testet i marts, når efterspørgslen og kapacitetsudnyttelsen falder efter det kinesiske nytår.



