Ambu: FDA godkender engangskoloskop før tid

Ambu har - tidligere end ventet - fået godkendt sit engangskoloskop til salg i USA af den amerikanske sundhedsmyndighed, FDA.



Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse onsdag.



Godkendelsen gør selskabet i stand til at adressere mere end 15 mio. årlige procedurer inden for koloskopi, som er kikkertundersøgelser af ende- og tyktarmen, på det amerikanske marked.



"Vi er meget tilfredse med godkendelsen fra FDA, som vi ser som et klart signal om, at der er et behov for at adressere risikoen for krydskontaminering ved endoskopi-procedurer. Et emne, der for nylig blev rangeret som det andet mest kritiske sundhedsproblem i ECRI's rapport for 2018," siger administrerende direktør Lars Marcher for Ambu i meddelelsen.



"FDA-godkendelsen markerer en positiv opgradering af vores forretningspotentiale," tilføjer han.



Som en konsekvens af FDA-godkendelsen vil Ambu som planlagt foretage en milestone-betaling på 10 mio. euro i andet kvartal 2017/18.



"FDA-godkendelsen vil ikke påvirke vores finansielle guidance for finansåret 2017/18, og den guidance, der blev givet i forbindelse med Invendo-transaktionen i oktober 2017 er også uændret."



Ambu-aktien steg tirsdag iunde meldingen 1,8 pct. til 120,72 kr.



/ritzau/FINANS