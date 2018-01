Sweco opkøber Årstiderne Arkitekter

Relateret indhold Artikler

Den svenskejede virksomhed Sweco har opkøbt Årstiderne Arkitekter, der har base i Silkeborg. Begge selskaber er landsdækkende, og Swecos danske aktiviteter hviler på de kendte ingeniørbrands Grontmij og det tidligere Carl Bro.



Med virksomhedshandlen kobles Swecos 25 danske arkitekter sammen med alle Årstidernes ansatte, og sammenlagt får den nye afdeling ikke mindre end 250 ansatte. Det gør afdelingen til Danmarks største såkaldte integrerede arkitektafdeling.



Integrationen handler om ydelser, hvor både arkitekters og ingeniørers faglighed er i spil.



Efter opkøbet har Sweco godt 1300 danske medarbejdere og indgår i Europas største ingeniørkoncern med 15.000 ansatte.



Parterne har aftalt, at de ikke vil oplyse, hvad der er betalt i virksomhedshandlen. Sælgerne er de fem partnere i Årstiderne: Per Laustsen, Mikkel Westfall, Anders Kærsgaard, Jonas Snickert og Torben Klausen.



"Opkøbet er et led i en ambitiøs opkøbsstrategi. Årstiderne er i forvejen en succesfuld forretning, der har vokset og har været endog meget rentabel. Derfor ser vi betydelige vækstperspektiver i integrationen af de to selskaber," siger Dariush Rezai, der er adm. direktør i Sweco Danmark.



Kundeønsker viser vej



Opkøbet handler i høj grad om at positionere sig i forhold til kundernes ønsker, understreger den danske direktør.



"Hos Sweco skal vi være foran markedet, og vi har de seneste år set begyndende tendenser på øget efterspørgsel for integrerede løsninger inden for ingeniør- og arkitektrådgivning. Dette behov bliver vi i stand til at imødekomme endnu bedre med vores nye forretningsenhed," siger Dariush Rezai.



Den nye enhed vil have den tidligere adm. dir. og partner i Årstiderne Arkitekter, Torben Klausen, som direktør. Torben Klausen bliver samtidig medlem af Swecos landeledelse med direkte reference til Dariush Rezai.



"Et opkøb var simpelthen det eneste rationelle skridt til vores næste væksttrin. Vi er derfor glade for at blive en del af en større familie, som vi til fulde kan se os selv i," siger Torben Klausen.



Når Sweco Danmarks nye hovedkontor i Ørestad står færdigt i efteråret 2018, vil Årstiderne Arkitekters, Sweco Architects og Swecos københavnske kontorer flytte sammen, og derfra vil de tre enheder fungere som én organisation under samme brand. Der vil dog fortsat være aktiviteter i en række større jyske byer, herunder Silkeborg, hvor Årstiderne udspringer fra.