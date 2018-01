Mærsk/Jefferies: Stærk indtjening og godt udbytte i billig aktie

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Amerikanske Jefferies ser et stort lys i aktierne i A.P. Møller-Mærsk i 2018, hvor der er stor indtjening og et flot udbytte i kikkerten, vurderer finanshuset i et analysenotat, hvor værdisætningen af Mærsk samtidig kaldes for "attraktiv".



Jefferies har derfor anbefalingen "køb" af Mærsk-aktierne og et kursmål på 14.500 kr. Det indikerer et positivt potentiale på små 25 pct. for B-aktien, der mandag sluttede 2,7 pct. højere i 11.605 kr.



Jefferies ser blandt andet opkøbet af rederiet Hamburg Süd som en gevinst for Mærsk, ligesom et tættere samarbejde med blandt andet APM Terminals, der driver containerterminaler, og rederiet Maersk Line som følge af den nye selskabsstruktur kan skabe resultater.



"Vi venter, at driftsresultatet (EBIT) i 2018 vil blive mere end fordoblet på ryggen af konsolideringen og integrationen af opkøbet af Hamburg Süd og et tættere samarbejde inden for Transport & Logistics-divisionen," skriver Jefferies i et analysenotat.



Finanshuset virker desuden begejstret for oprydningen i Mærsks energiaktiviteter, hvor blandt andet salget af Maersk Oil til franske Total er en vigtig del. Det kan nemlig betyde, at der bliver sendt mange penge tilbage til aktionærerne.



"Mærsks balance ventes at blive forbedret betragteligt efter salget af energidivisionen for 14,5 mia. dollar, hvilket sandsynligvis vil føre til en tilbagebetaling til aktionærerne på mere end 4 mia. dollar i 2018," skriver Jefferies.



/ritzau/FINANS