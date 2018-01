Det danske spil- og gamblingfirma Better Collective er tæt på at blive børsnoteret for op mod to milliarder kroner.



Det skriver Berlingske Business.



Selskabet, der blev stiftet i 2004, rådgiver deres brugere om spiltips, og sender dem videre til spiludbydere som Danske Spil og andre, som Better Collective har samarbejdsaftaler med.



Better Collective ønsker ikke selv at kommentere, hvor langt planerne om en børsnotering er. Men spilfirmaets stifter, Jesper Søgaard, understreger over for Berlingske Business, at selskabet meget gerne vil have mere kapital ind.



"Vi vil fortsætte vores aktive og ekspansive opkøbsstrategi i 2018. Derfor har vi indgået partnerskab med Nordea og SEB i forhold til at kigge på forskellige muligheder for finansiering af opkøb, skriver Jesper Søgaard i en mail til Berlingske.



I 2017 opkøbte Better Collective otte spilfirmaer i en række europæiske lande.



Ifølge Berlingske Business fravælger det danske firma at gå på børsen i København til fordel for Stockholm.



/ritzau/FINANS