Genmab-konkurrent over analytikernes forventninger

Det amerikanske biotekselskab Celgene, der konkurrerer med danske Genmab, har i fjerde kvartal leveret en spids mere, end hvad analytikerne regnede med.



Det skriver Bloomberg News, efter at selskabet mandag har leveret foreløbige resultater for fjerde kvartal af regnskabsåret 2017.



Biotekselskabet omsatte for 3,50 mia. dollar i kvartalet mod en forventning blandt analytikerne om et salg på 3,46 mia. dollar, mens den justerede indtjening per aktie nåede 2,00 dollar mod ventede 1,93 dollar.



I fjerde kvartal har Celgene haft en omsætning på 2,2 mia. dollar, svarende til 13,7 mia. kr., for kræftmidlet Revlimid, som er en konkurrent til Genmabs præparat Darzalex.



Selskabet forventer i 2018 at nå en omsætning på 14,4-14,8 mia. dollar og en justeret indtjening per aktie på 8,70-8,90 dollar.



Det amerikanske selskab gentager i de foreløbige resultater sit langsigtede mål om en omsætning på 19-20 mia. dollar og en justeret indtjening per aktie på mere end 12,50 dollar i 2020.



