Analytikere: Opjustering i Vestas giver godt fundament til svært 2018

Vestas står en anelse stærkere ved indgangen til 2018, end man kunne have forventet.



Det vurderer flere aktieanalytikere, efter at Vestas mandag har opjusteret forventningerne til pengestrømmene for 2017 efter en stærk slutspurt med mange vindmølleordrer inden nytår.



Vestas venter nu frie pengestrømme på 1150-1250 mio. euro for 2017, mens det tidligere forventning var 450-900 mio. euro.



- Opjusteringen fortæller ikke noget om, hvad Vestas kommer til at tjene på de her møller, men det fortæller, at Vestas har landet flere ordrer, end selskabet havde budgetteret med.



- Det tegner positivt for Vestas i 2018, som bliver et udfordrende år, fordi priserne er under pres på tværs af vindmølleindustrien, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalytiker i Sydbank.



Vestas nåede i de sidste dage af 2017 op på en samlet annonceret ordreindgang på 10.691 megawatt (MW) for året og slog dermed den hidtidige rekord for 2016, og opjusteringen skyldes ifølge Vestas "primært en stærk ordreindgang".



Ordreindgangen i 2017 var omkring 1000 MW højere end forventet hos Alm. Brand, der derfor havde regnet med en opjustering af pengestrømmene.



- Det var ventet, at der ville komme en opjustering oven på de mange ordrer før nytår, men opjusteringen var større end ventet, og det indikerer, at Vestas har eksekveret godt i sidste del af 2017, og at vi kan forvente pæne resultater for fjerde kvartal, siger Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalytiker i Alm. Brand.



Han mener dog ikke, at man kan tolke alt for meget omkring 2018 på mandagens opjustering, da det primært relaterer sig til 2017.



- Det er bagudskuende, men det betyder, at Vestas starter året bedre ud med et bedre fundament via en stærk balance, siger Michael Friis Jørgensen, der dog tilføjer:



- Opjusteringen øger sandsynligheden for, at der kommer flere penge til aktionærerne gennem et større aktietilbagekøbsprogram.



Vestas-aktien stiger mandag eftermiddag 3,8 pct. til 442,50 kr. Vindmølleproducenten kommer med årsregnskab 7. februar.



/ritzau/FINANS