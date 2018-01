Ablynx til Fruergaard: Du vil betale alt for lidt for vores selskab

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk

Novo Nordisk FAKTA Novo Nordisk tilbyder 28 euro pr. aktie i belgiske Ablynx og vil derudover tilbyde 2,5 euro pr. aktie, hvis specifikke hændelser indtræffer for to af Ablynx' lægemidler.



Novo Nordisk gav sit første købstilbud på Ablynx 7. december 2017, og har siden forøget købstilbuddet kort før jul, men begge gange er købstilbuddet afvist af Ablynx bestyrelse, der ikke har ønsket at sætte sig til forhandlingsbordet med den danske medicinalkoncern.

Det belgiske biotekselskab Ablynx er nu kommet med et officielt svar på Novo Nordisk bejlen, der mandag morgen førte til et købstilbud på op til 30,5 euro pr. aktie i biotekselskabet.



"Tilbuddet undervurderer fundamentalt Ablyx og dets stærke udsigt for fortsat vækst og værdiskabelse, når det implementerer sin langsigtede strategi og bliver et fuldt integreret biofarmaceutisk selskab," skriver Ablynx i en pressemeddelelse.



Det belgiske selskabs adm. direktør Edwin Moses skriver, at selskabets bestyrelse efter megen overvejelse har konkluderet, at Novo Nordisks købstilbud ikke er i selskabets og dets aktionærers interesse, da det undervurderer potentialet i caplacizumab, som er et lægemiddel tæt på godkendelse inden for sjældne blødersygdomme, ligesom det undervurderer resten af selskabets udviklingsportefølje og teknologiplatform.



"Bestyrelsen ser ingen gevinst i at overgive kontrollen med selskabet, uden at få fuld anerkendelse af værdipotentialet for aktionærerne og mener, at det foreslåede tilbud sammen med et komplekst uinstrument som en CVR (Contigent Value Rights - giver en merpris afhængig af betingede hændelser, red.) ikke giver basis for yderligere diskussioner på nuværende tidspunkt," udtaler Dr. Edwin Moses, adm. direktør i Ablynx i pressemeddelelsen.



"Med Ablynx enorme potentiale er vi fokuserede på at eksekvere på muligheder, der har potentiale til at give langsigtet vækst og afkast, og vi er fortrøstningsfulde på vores evner til at skabe værdi," siger Edwin Moses.



Han uddyber, at selskabet har positive forsøgsdata med caplacizumab, og har en strategi, der skal løfte potentialet af selskabets nanobody-teknologi, og derfor tror han, at selskabet klarer sig bedre på egen hånd end under Novo Nordisks vinger.



"Vi tror fuldt og fast på, at fortsat eksekvering af denne strategiske plan vil give væsentligt mere værdi til Ablynx aktionærer end Novo Nordisks købsforslag," skiver selskabet.