Coloplast skal transformere virksomheden med gigantopkøb

De seneste tre år er medicoselskabet Coloplasts aktionærer gået tomhændet hjem fra investeringen. Flere store investorer mener, at et storopkøb kan være genvej til ny momentum for selskabet.



- Hvis aktiekursen skal stige markant herfra, skal Coloplast enten accelerere sin toplinjevækst eller gennemføre et transformerende opkøb, siger Niels Leth, aktieanalysechef i investeringsbanken Carnegie, til Jyllands-Posten.



Coloplast-aktien er nemlig sendt til tælling. En investering i Coloplast på 100 kr. for tre år siden gav cirka 97 kr. retur, hvortil samme investering i det nu forhenværende eliteindeks C20 gav 143 kr. retur.



Danske Bank mener, at muligheden for at lave et stort opkøb, der kan transformere virksomheden, ligger i selskabets hud- og sårplejedivision, skriver avisen.



/ritzau/FINANS