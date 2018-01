Siemens Gamesa er i endelige forhandlinger om kontrakter i Brasilien på levering af møller til fire vindparker med en samlet kapacitet på 700 megawatt.



Det oplyser kilder med kendskab til forhandlingerne til Bloomberg News.



Der er tale om mølleleverancer til projekter, som Voltalia, EDP Renovaveis, Enel og Neoenergia udvikler i det nordøstlige Brasilien, forlyder det, og ordrerne kan have en værdi af 2 mia. brasilianske real, svarende til ca. 3,8 mia. kr.



Det estimerer analytiker Helena Chung fra Bloomberg News Energy Finance.



De pågældende projekter var omfattet af de to budrunder, som Brasilien gennemførte i december, og hvor udviklere vandt kontrakter på at sælge strøm fra 51 planlagte vindparker med en samlet kapacitet på 1450 megawatt.



Ingen af de fire udviklere har bekræftet oplysningerne, skriver Bloomberg.



REKORDLAVE PRISER



Auktionerne i december var de første for vindprojekter i to år, og kontrakterne på vindmøllestrøm blev indgået til gennemsnitlige priser på blot 98,62 real per megawatt-time.



Det var 64 pct. under den maksimalpris, som var fastsat for auktionerne og rekordlavt i landet. Den lave pris afspejler hård konkurrence om at opføre projekterne.



Under auktionerne byder udviklerne således prisen ned til et niveau, som de er villige til at sælge strømmen til, og laveste tilbudte pris vinder kontrakten på elaftalen.



Det har tidligere været fremme, at Vestas kun er i spil til en lille del på 82 megawatt af de 1450 megawatt, der var under hammeren i decemberauktionerne. Det er til et projekt, som den danske udvikler European Energy og brasilianske Eólica Tecnologia står bag.



Vestas fik i slutningen af december en ordre på 53 MW til Brasilien, men den stammende fra en auktion, der lå helt tilbage i 2014. Før det annoncerede selskabet senest ordrer til Brasilien i 2016.



I 2016 blev der i Brasilien tilsluttet mere end 2500 MW ny vindenergikapacitet, og projekttildelingerne frem til og med 2015 sikrede en vis udbygning i 2017 og 2018, men i løbet af 2018 bliver de tidligere indgående kontrakter eksekveret.



DYK I MARKEDET



Pausen i auktioner frem til sidste måneds auktioner ventes at give et stort dyk i installationer, i perioden fra gennemførelse af tidligere planlagte projekter og indtil de nye projekter, som har en deadline på opførelse senest i januar 2023, bliver etableret.



Næste brasilianske auktion over vedvarende energi er planlagt til april 2018, og den brasilianske regering regner med at nå to mere omgange i løbet af året.



Siemens Gamesa har et godt fodfæste i Brasilien, hvor det historisk har installeret møller med en samlet kapacitet på 2,7 gigawatt. Til sammenligning havde Vestas per 30. september 2017 leveret 1,2 gigawatt til landet.



/ritzau/FINANS