Ørsted: Wind Power-direktør siger farvel - ny kandidat hentes internt

Energikæmpen Ørsted, der tidligere hed Dong, siger nu farvel til en direktør.



Det drejer sig om koncerndirektøren for vinddivisionen Wind Power, Samuel Leupold, som også er medlem af koncernledelsen i Ørsted, der har valgt at fratræde sin stilling.



Den nye koncerndirektør bliver hentet internt, nemlig Martin Neubert, som har været i virksomheden siden 2008. Han er vicedirektør pt., men hopper altså et trin op ad stigen fra 1. februar.



Samuel Leupold, der har sidste arbejdsdag 28. februar, har besluttet at tage en pause for at bruge mere tid med sin familie efter at have pendlet frem og tilbage mellem sit hjem i Schweiz og Ørsteds kontorer i København og London gennem et par år, oplyser selskabet i en meddelelse.



Henrik Poulsen, adm. direktør og koncernchef for Ørsted, siger om Samuel Leupold:



"Hans utrættelige drive, pligtopfyldenhed, strategiske tænkning og faglige dygtighed har haft stor betydning for udviklingen af Ørsteds Wind Power-forretning fra at være en relativt ny og umoden virksomhed til en

industrivirksomhed i fuld skala, der er globalt førende inden for sit felt."



"Vi kommer til at savne ham, men jeg har stor forståelse og respekt for hans beslutning, og jeg ønsker ham al mulig held og lykke i fremtiden."