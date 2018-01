Morgen Stanley løfter Carlsberg-kursmål men er fortsat negativ

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Analytikerne hos Morgan Stanley løfter kursmålet for aktien i Carlsberg til 625 kr. fra tidligere 570 kr.



Det nye kursmål er dog fortsat et stykke under det aktuelle kursniveau for aktien, og Morgan Stanley fastholder da også anbefalingen "undervægt", fremgår det af Bloomberg News.



Fredag satte Carlsberg-aktien kursrekord med en stigning på 1,7 pct. til 761,40 kr.



Ifølge Bloomberg News har 9 af 32 analytikere en købsanbefaling for aktien, otte anbefaler "hold" og 15 "sælg".



Den nuværende kurs værdisætter Carlsberg til 115 mia. kr.



/ritzau/FINANS