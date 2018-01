Chr. Hansen får Mauricio Graber som ny topchef

Relateret indhold Artikler

Bestyrelsen i Chr. Hansen Holding har udnævnt Mauricio Graber som ny administrerende direktør fra 1. juni 2018. Indtil da vil Chr. Hansens nuværende adm. direktør Cees de Jong fortsætte som fungerende adm. direktør.



Mauricio Graber kommer fra en stilling som direktør for Givaudans division for smagsstoffer, Givaudan Flavours, og har været medlem af Givaudans koncernledelse siden 2006.

"Jeg har fulgt Chr. Hansen i mange år og er meget imponeret over virksomhedens unikke position og de stærke resultater, der hele tiden bliver leveret. Jeg ser meget frem til at flytte til København og begynde mit nye job. Jeg glæder mig virkelig til at mødes og samarbejde med ledelsesteamet og de mange engagerede medarbejdere i Chr. Hansen," siger 54-årige Mauricio Graber i en pressemeddelelse fra Chr. Hansen.



I pressemeddelelsen fra CHr. Hansen bliver der lagt vægt på at Givaudan Flavours gennem de sidste ti år har styrket sin position som global markedsleder.



"Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at Mauricio Graber har accepteret at blive ny administrerende direktør for Chr. Hansen pr. 1. juni 2018. Med mere end 20 års erfaring i den globale ingrediensindustri er han en sand international leder. Mauricio kan fremvise en lang liste af imponerende resultater og omfattende global ledererfaring fra hans nuværende stilling. Jeg er glad for valget af Mauricio som ny administrerende direktør for Chr. Hansen og er overbevist om, at han kan bidrage positivt til Chr. Hansens fortsatte flotte resultater og vækst," siger Ole Andersen, der er formand for bestyrelsen i Chr. Hansen Holding, i en meddelelse.



Mauricio Graber har en bachelor i elektronisk ingeniørvidenskab fra Universidad Autónoma Metropolitana i Mexico, og en Masters i ledelse fra JL Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, USA. Hans professionelle løbebane begyndte i 1989 hos Nutrasweet i USA som Business Development Manager. Efter to år vendte han i 1991 tilbage til Mexico, hvor han blev regionschef for den nordlige del af Latinamerika.



I 1995 blev Mauricio Graber regionsdirektør for Latinamerika hos det amerikansk baserede Tastemaker (smagsstoffer). I 1997 blev Tastemaker opkøbt af markedslederen Givaudan, hvorefter Mauricio blev udnævnt til regionsdirektør for den nye samlede forretning i Latinamerika. Fra sin nye base i Brasilien fortsatte han i denne rolle indtil 2006, hvor han blev udnævnt til direktør for Givaudan Flavours i Schweiz.





/ritzau/FINANS