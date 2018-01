Novo vil købe belgisk biotekselskab for 19,4 mia kr

Opdateret kl. 7.33 - Novo Nordisk sigter efter at overtage det belgiske biotekselskab Ablynx, der arbejder på samme område som Novos biofarmaforretning, for samlet 2,6 mia. euro - svarende til 19,4 mia. kr.



Det fremgår af en meddelelse fra medicinalselskabet mandag morgen.



Novo foreslår at betale op til 30,50 euro per aktie for Ablynx, hvoraf de 28 euro er direkte betaling, mens de sidste 2,50 euro per aktie er såkaldte betingede vederlagsrettigheder.



Lukkede døre



Det belgiske biotekselskab har dog hidtil afvist tilnærmelserne.



"Dette er det andet forslag, Novo Nordisk har forelagt Ablynx' bestyrelse, og repræsenterer en forhøjelse på op til cirka 14 pct. i forhold til det første forslag. Det er med beklagelse, at Novo Nordisk konstaterer, at Ablynx' bestyrelse indtil nu har afvist at indgå i drøftelser til trods for de forslag, som er forelagt," skriver Novo i meddelelsen.



Buddet svarer til en betragtelig præmie på 43,9 pct., idet Ablynx-aktien fredag sluttede i 21,20 euro.



Forud for offentliggørelsen af buddet har Novo løbet panden mod muren i flere omgange i løbet af december.



Den 7. december fremlagde Novo et indledende ikke-bindende bud på 26,75 euro per aktie, men forslaget blev afvist af Ablynx den 14. december.



"Herefter har Novo Nordisk gjort flere forsøg på at komme i dialog med Ablynx, men disse er blevet afvist af Ablynx' bestyrelse," skriver Novo.



Den 22. december foreslog Novo således at købe Ablynx for op til 30,50 euro per aktie, men det ikke-bindende bud blev afvist den 23. december, skriver Novo, der også senere er blevet mødt med en kold skulder. Blandt andet prøvede Novos administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, den 5. januar forgæves at få et møde med Ablynx' topchef, Edwin Moses.



"Ablynx' bestyrelse har afvist at deltage i enhver drøftelse, som ville kunne give Novo Nordisk mulighed for bedre at forstå Ablynx' ledelses syn på Ablynx' fremtidsudsigter samt værdiansættelsen af Ablynx," skriver Novo.



Ablynx skal videreføres



Ablynx arbejder blandt andet med sjældne blødersygdomme - et område, hvor Novo Nordisk i forvejen er godt positioneret.



Ablynx væsentligste aktiver tæller Caplacizumab til behandling af den sjældne blødersygdom - erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura. Men også selskabets øvrige pipeline og aktiver har Novos interesse.



Samtidig understreger Novo, at det agter at videreføre Ablynx, som det siden 2015 har haft et forskningssamarbejde med om Ablynx' teknologiplatform, Nanobody.



"Novo Nordisk anerkender værdien af at fastholde Ablynx' tilstedeværelse i Ghent-området og vil således fastholde Ablynx' stærke forsknings- og udviklingsbase i Ghent og yderligere udvikle Ablynx som et kompetencecenter for opdagelse og udvikling af antistoffer ved hjælp af Nanobody-platformen," skriver Novo.



/ritzau/FINANS