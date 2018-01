Høreapparatkæmpe sigter efter dansk børsnotering i år

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Det tidligere Siemens Audiology Solution, der nu hedder Sivantos, er måske på vej mod en børsnotering i København.



Det skriver Økonomisk Ugebrev.



Selskabet blev i november 2014 solgt af Siemens-koncernen til den nordiske kapitalfond EQT sammen med den tyske Strüngmann-familie for en samlet købssum på 2,15 mia. euro - eller knap 16 mia. kr.



Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger er Nasdaq i København nu et godt bud på en børsnoteringsplads for selskabet. Det skyldes, at de to store børsnoterede konkurrenter GN Store Nord og William Demant Holding er noteret i København og har gjort København til "en højborg for indsigtsfulde analytikere og professionelle investorer inden for høreapparat-industrien."



Med et aktuelt driftsoverskud (EBITDA) i seneste regnskabsår på 238 mio. euro står Sivantos til at opnå en samlet børsværdi på over 30 mia. kr. Det skal sammenholdes med den aktuelle børsværdi på 43 mia. kr. i William Demant, på 27 mia.kr. for GN Group, som består af to forretningsområder, og på 63 mia. kr. for Sonova.



Økonomisk Ugebrev erfarer, at selskabet er klar til en børsnotering sidst på året.



Bundlinjen ventes øget godt 10 pct. yderligere gennem fortsatte effektiviseringer og organisk vækst.



"Dermed kan den skønnede børsværdi komme op på 35-40 mia. kr. Det vil betyde, at aktionærerne efter en ejerperiode på knap fire år har mere end fordoblet investeringen," skriver ugebrevet.



Ifølge ugebrevet er det blandt markedsdeltagerne vurderingen, at nyheden om Sivantos' børsnoteringsplaner kan presse aktiekursen på de store konkurrenter, fordi de store investorer vil planlægge at ompositionere deres investeringer i høreapparatindustrien, når de nærmere placeringsmuligheder bliver kendte.



/ritzau/FINANS