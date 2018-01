Dansk firma tager kampen op mod Apples trådløse høretelefoner

Relateret indhold Artikler

GN Store Nord øjner et fremstød på det voksende marked for trådløse høretelefoner, der i dag er domineret af Apple.



Det danske firma, der er en global gigant inden for produktionen af høreapparater, lancerer således en ny, opdateret version af selskabets konkurrent til Apples trådløse høretelefoner, de såkaldte Airpods.



Det siger René Svendsen-Tune, der er administrerende direktør i selskabet.



"Vi udvider vores brand, så vi kan levere produkter, der rammer et bredere segment, der er domineret af Apple," siger han til nyhedsbureauet Reuters.



GN Store Nord er moderselskabet bag firmaet Jabra, som også er det navn, som høretelefonerne markedsføres under.



Allerede i november 2016 udgav selskabet for første gang trådløse høretelefoner. Dengang var prisen 370 dollar - næsten dobbelt så meget som Apples Airpods, der udkom kort tid efter.



"Apple har været med til at udvikle det her marked hastigt, men nu er vi klar til at lancere næste generation," siger René Svendsen-Tune.



De nye høretelefoner er angiveligt såkaldte in-ear høretelefoner.



Udmeldingen fra direktøren kommer forud for Consumer Electronics Show i Las Vegas, hvor selskabets nye produkt bliver præsenteret.



I første halvdel af 2017 blev der solgt omkring 900.000 trådløse høretelefoner alene i USA. Og siden Apples lancering i 2016 har den amerikanske gigant stået for 85 procent af salgene.



GN Store Nord er på andenpladsen, men udgør kun en encifret andel af markedet, lyder det fra René Svendsen-Tune.



"Hvis vi kan fastholde andenpladsen i 2018, så synes jeg, at vi har gjort det rigtig godt," siger han.



Selskabets afdeling for lyd udgør 40 procent af dets omsætning, mens 60 procent kommer fra afdelingen for høreapparater.



/ritzau/Reuters