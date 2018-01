Ørsted-familie har ifølge eksperter god sag i navneballade

Efterkommere af den danske videnskabsmand H.C. Ørsted har sagsøgt energikæmpen Ørsted, der tidligere hed Dong.



Og ifølge Berlingske har de tre efterkommere bag søgsmålet en god sag.



"Familien Ørsted mener jeg helt overordnet, har en god sag, og de har den bedste sag i forhold til ordmærket Ørsted og dernæst Orsted," siger professor i immaterialret ved Københavns Universitet Jens Hemmingsen Schovsbo til Berlingske.



Ørsted mener ikke, at der er noget at komme efter.



Jens Hemmingsen Schovsbo bakkes op af professor Birgit Liim fra Aarhus Universitet, der sagtens kan forstå, at familien vil føre sagen ved domstolen.



Ifølge Berlingske er der omkring 1200 i Danmark, der hedder Ørsted, mens kun 400 bruger navnet som efternavn.



Avisen fortæller, at Patent- og Varemærkestyrelsen i årevis har haft som praksis, at det kun er navne med under 30 bærere, som virksomheder kan tage som varemærke.



Men navneloven i 2006 siger til gengæld, at efternavne med færre end 2.000 bærere ikke må tages af andre, skriver avisen.



Og det er her, at selskabet Ørsted og Ørsted-familien er uenige.



Ifølge Birgitte Lim skal der være en god begrundelse for, at de administrative praksis med de 30 navne skal opretholdes:



"Men det synes ikke at være tilfældet. Domstolene vil også sigte efter det, der hedder retsenhed, så retstillingen på ét område svarer til det på et andet område. Så jeg tænker, det vil være i navnelovens regler, at man vil søge inspiration," siger hun til Berlingske.



Hun påpeger dog, at der "formentlig godt" kan være en situation, hvor domstolene vurderer, at der i sagen er tale om en undtagelse.



