Selv om det overordnede rateindeks fra Shanghai Shipping Exchange i denne uge vendte rundt og faldt efter sidste uges store fremgang, var der stadig optur for raterne på de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa.



Spotpriserne på containerfragt på de ruter, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerende spiller, steg således med 2,8 pct. til 888 dollar per tyvefodscontainer (teu) i denne uge, skriver The Loadstar.



Stigningen i fragtpriserne kommer på trods af et samlet fald i rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) fra Shanghai Shipping Exchange, hvori Asien/Europa-ruterne vejer 20 pct.



Efter en stigning på hele 14 pct. i ugen op til nytår faldt SCFI således med 0,9 pct. i denne uge.



Indekset er en god indikator for udviklingen i raterne hos de store rederier, herunder Maersk Line, der er verdens største containerrederi.



/ritzau/FINANS