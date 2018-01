Amazon vil byde på ombejlede Premier League-rettigheder

Amazon.com har planer om at sende engelsk Premier League-fodbold i fremtiden.



Ifølge en kilde med kendskab til planerne vil Amazon.com byde på rettighederne til kampene, når der afholdes auktion om dem senere i år.



Det er en del af en større strategi for at få flere Amazon.com-kunder til at blive såkaldte "Prime"-medlemmer, skriver Bloomberg News.



Ifølge Bloomberg News er Premier League en af de mest værdifulde sportsudsendelser i Europa.



Amazon har over for Bloomberg News ikke ønsket at kommentere historien, men har tidligere sagt, at man forsat arbejder på at tilføje nyt indhold, som Prime-medlemmerne ønsker.



Da der i 2015 senest blev afholdt auktion om rettighederne, løb tv-stationerne Sky og BT med dem for en pris 6,9 mia. dollar.



Der har tidligere været spekulationer om, at netop Amazon og Facebook ville til at konkurrere med de traditionelle tv-stationer om rettighederne til live-sport.



I 2017 sendte Facebook live fra den internationale cricket-turnering i ICC Trophy til europæiske seere.



/ritzau/FINANS