Vestas-kunde får grønt lys til stor vindudbygning i Australien

Det spanske energiselskab Gas Natural Fenosa, som i november lagde en møllebestilling hos Vestas, men for nylig også har købt ind hos Nordex, GE og Siemens Gamesa, har fået godkendelser på plads til etablering af to vindprojekter i Australien.Det skriver Recharge News.Samlet er der tale om 328 megawatt fordelt mellem 224 megawatt til projektet Ryan Corner og 104 megawatt til Hawkesdale i den australske delstat Victoria. Efter planerne skal der bruges 82 møller til projekterne, hvilket svarer til en gennemsnitlig møllestørrelse på 4 megawatt, men udvikleren har dog endnu ikke specificeret valget af møller og leverandør.Ifølge Recharge News har Gas Natural Fenosa otte australske projekter i porteføljen, hvor Crookwell 2 i New South Wales på 91 megawatt - opført med 3,4 megawatt-møller fra GE - ventes at komme i drift i september.Victoria har en ambition om, at vedvarende energi i 2020 skal dække 25 pct. af elektricitetsforbruget, stigende til 40 pct. i 2025 - mod et aktuelt niveau på 14 pct./ritzau/FINANS