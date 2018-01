Stort finanshus ser slutningen af en epoke for Hennes & Mauritz

Relateret indhold Aktieordbog

Det amerikanske finanshus Morgan Stanley har fredag publiceret en negativ aktieanalyse af svenske Hennes & Mauritz under overskriften "Slutningen på en epoke".



Morgan Stanley vurderer, at selskabets væksthistorie lakker mod enden, og at finanshusenes prognoser fortsat er for høje og må forventes at føre til nedjusterede estimater og kursmål.



Det skriver det svenske nyhedsbureau Direkt.



Selv har Morgan Stanley valgt at sænke sit kursmål for aktien i Hennes & Mauritz til 120 svenske kr. fra tidligere 150 svenske kr. Det er det laveste kursmål blandt de 26 analytikere, der ifølge Bloomberg News har sat kursmål for aktien.



Ifølge Morgan Stanley har investorerne - i hvert fald indtil for nylig - betragtet H&M som et vækstselskab.



"Vi mener dog, at tiden, hvor investorerne betragter H&M som en international "butiksudrulningshistorie", er ovre, og at synet på aktien derfor ændres dramatisk," skriver finanshuset.



Morgan Stanley vurderer, at H&M's bremsede ekspansionstakt vil betyde, at selskabet åbner omkring 100 nye butikker i 2018 og færre end 100 butikker i 2019, og udbyttet til aktionærerne risikerer også at stå foran en beskæring.



Aktien i H&M falder fredag 1,8 pct. til 162,40 svenske kr. Analytikernes gennemsnitlige kursmål for aktien ligger ifølge Bloomberg News på 170,65 svenske kr.



/ritzau/FINANS