NNIT indgår ny Arla-aftale til "mellemstort trecifret millionbeløb"

NNIT har forlænget sit samarbejde med det internationale mejeriselskab Arla Foods for en femårig periode, hvilket er en aftale til et "mellemstort trecifret millionbeløb".



Det fremgår af en meddelelse fra NNIT, som tilbage i 2012 overtog en væsentlig del af grundstammen i Arla Foods' it-drift og altså nu kan glæde sig over at have sikret sig en forlængelse af aftalen.



- Det er en betydelig anerkendelse for NNIT, at Arla Foods fortsat betror os denne kerneopgave, og det illustrerer vores evne til at forlænge meget store it-kontrakter på basis af vores solide erfaring og kompetencer, siger Jacob Hahn Michelsen, som har titel af Senior Vice President hos NNIT.



Aftalen træder i kraft i januar 2018, løber frem til 2022 og erstatter den hidtidige aftale, der udløber i 2018.



Aktien i NNIT ligger fredag formiddag til et fald på 0,6 pct. til 182,40 kr.



/ritzau/FINANS