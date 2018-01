Belgisk biotekselskab får jackpot - Takeda på vej med bud

Aktionærerne i det belgiske biotekselskab Tigenix kan glæde sig over en givtig fredag med udsigt til en stor gevinst på deres aktiebeholdning.



Tigenix, der arbejder med stamcelleterapi til behandling af inflammationssygdomme, bekræfter fredag i en meddelelse, at det japanske medicinalselskab Takeda er på vej med et bud på 1,78 euro per aktie.



Buddet svarer til en præmie på over 80 pct. sammenlignet med torsdagens slutkurs på Tigenix-aktien på 0,9810 euro.



Takeda forudsætter, at det når en ejerandel på mindst 85 pct. for at gennemføre købet.



Storaktionæren Gri-Cel med omkring 34 pct. af aktierne har accepteret buddet, oplyser Tigenex.



Takedas samlede overtagelsessum for Tigenix løber ifølge Bloomberg News op i 520 mio. euro eller næsten 3,9 mia. kr.



