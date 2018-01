Norwegian satte passagerrekord i 2017 med 33 mio rejsende

Det norske lavprisselskab Norwegian fortsatte væksten i 2017 og satte rekord med 33,15 mio. passagerer, hvilket er 3,8 mio. flere end året før.



Det er blandt andet 54 nye ruter, der årsag til de flere rejsende med luftfartsselskabet. I løbet af året fik Norwegian også leveret 32 nye fly, oplyser koncernen.



- Trafiktallene for 2017 viser, at Norwegians internationale fodaftryk bliver større i tråd med koncernens strategi. Virksomheden er stabil i Skandinavien, og vi ser, at lang- og kortdistanceruterne passer godt til hinanden. Det betyder, at vores konkurrencekraft bliver stærkere, siger Bjørn Kjos, der er koncernchef i Norwegian.



Men der er også lufthuller i tallene fra den norske koncern. På årsbasis faldt kapacitetsudnyttelsen sidste år til 87,5 pct. fra 87,7 pct. i 2016.



/ritzau/FINANS