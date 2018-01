Lundbeck i nyt samarbejde om forskning i skizofreni

Lundbeck indgår et forskningssamarbejde om ny behandling af skizofreni.Det sker i et partnerskab med amerikanske Vanderbilt Universitet, hvor Lundbeck har købt sig til de eksklusive rettigheder til forskningen og dens resultater. Vanderbilt Universitet har afprøvet behandlingen på mus. Tilgangen skulle virke anderledes i hjernen - og medføre en "betydelig anti-psykotisk effekt og meget lav risiko for bivirkninger", oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse."Vi er imponerede over den forskning og de hypoteser, Vanderbilt har frembragt, og vi glæder os meget til at kunne samarbejde om at bringe forskningen videre frem," siger Kim Andersen, forskningsdirektør i Lundbeck, i meddelelsen.Lundbeck forventer, at et specifikt stof udvælges som lægemiddelkandidat til klinisk afprøvning i løbet af 2020.