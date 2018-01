Jefferies løfter topsalgsskøn for Darzalex til 10 mia

Genmabs kræftmiddel Darzalex skønnes at nå et topsalg til behandling af knoglemarvskræft på 10 mia. dollar i 2026 mod tidligere ventet 8,4 mia. dollar. Det vurderer finanshuset Jefferies, der på den baggrund løfter kursmålet for aktien til 1900 kr. fra 1700 kr. Anbefalingen er uændret "køb".Det fremgår af en kommentar fra finanshuset. Løftet af salgsskønnet skyldes blandt andet, at finanshuset nu forudser, at Darzalex vil blive anvendt til behandling af knoglemarvskræft i længere tid.De senest opdaterede data fra fase 3-studierne Castor og Pollux, indikerer ifølge Jefferies, at patienter, der får Darzalex som andenbehandling, gennemsnitligt vil blive behandlet med midlet i mindst 22 måneder.Tidligere estimerede finanshuset blot en varighed af behandlingen på 11-12 måneder.Dataene indikerer ifølge Jefferies desuden en forlænget brug af Darzalex til patienter, der får midlet som førstebehandling, på omkring tre år.Jefferies' nye salgsestimater for Darzalex i knoglemarvskræft repræsenterer i sig selv en nutidsværdi per aktie på 1570 kr., hedder det i analysenotatet.Desuden ser Jefferies mulighed for, at Darzalex kan komme til at sælge for op mod 2 mia. dollar til behandling af myelodysplastisk syndrom, MDS, og den sjældne sygdom amyloidose.Genmabs partner Janssen er i færd med et fase 2-studie med Darzalex til behandling af MDS, der er kendetegnet ved forskellige grader af mangel på blodlegemer, som følge af at knoglemarvens funktion svigter. Amyloidose skyldes forandringer i de hvide blodlegemer i knoglemarven og er kendetegnet ved aflejring af proteiner i kroppens organer og kan blandt andet kan give nedsat nyrefunktion eller hjertesvigt. Her har Janssen annonceret et kommende fase 3-studie.Værdien af Darzalex i de to sygdomme repræsenterer en værdi på 130 kr. per aktie, når der vægtes for sandsynligheden for, at Darzalex kommer succesrigt igennem den kliniske udvikling, vurderer Jefferies.Finanshuset skriver også, at den senere tids svaghed i kursen gør køb attraktivt, da kursen ifølge Jefferies markant undervurderer Genmabs royalty-indtægter fra Darzalex.Genmab kostede for en måneds tid siden i underkanten af 1200 kr., mens aktien torsdag lukkede i 1035 kr./ritzau/FINANS