Jefferies løfter Genmab-kursmål med 11,8 pct

Genmab skønnes at nå et topsalg med Darzalex til behandling af knoglemarvskræft på 10 mia. dollar mod tidligere ventet 8,4 mia. dollar. Det vurderer finanshuset Jefferies, der på den baggrund løfter kursmålet for aktien til 1900 kr. fra 1700 kr. Anbefalingen er uændret "køb".



Det fremgår af en kommentar fra finanshuset.



Løftet af skønnet skyldes blandt andet, at finanshuset nu forudser, at Darzalex vil blive anvendt til behandling af knoglemarvskræft i længere tid.



Finanshuset skriver også, at den senere tids svaghed i kursen gør køb attraktivt, da kursen ifølge Jefferies markant undervurderer Genmabs royalty-indtægter fra Darzalex.



Genmab kostede for en måneds tid siden i underkanten af 1200 kr., mens den torsdag lukkede i 1035 kr.



/ritzau/FINANS