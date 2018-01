H.C. Ørsteds tiptipoldebørn stævner det tidligere Dong

Tre efterkommere af H.C. Ørsted vil lægge sag an mod det tidligere Dong, der i efteråret tog navn efter den afdøde videnskabsmand.



Det oplyser efterkommerne til Ritzau.



Søren Peter Ørsted er en af blot 20 nulevende efterkommere af den berømte videnskabsmand, som er hans tiptipoldefar. Sammen med sin søster og sin søn er han klar til at gå rettens vej for at få Dong til at droppe navnet.



De mener ikke, at Dong lovligt kunne skifte navn og registrere Ørsted som varemærke. Efterkommeren oplyser, at Ørsted aldrig har spurgt Ørsted-slægten om tilladelse til at bruge navnet.



Regning uden vært



"Når Dong på denne måde overtager vores slægtsnavn, og så oven i købet mener at gøre det som en anerkendelse af vores forfader H.C. Ørsted, har de gjort regning uden vært."



"Det vil vi repræsentanter for Ørstedslægten på ingen måde bifalde. Dongs navneskift er efter vores vurdering både ulovligt og smagløst," skriver Søren Peter Ørsted i en mail til Ritzau.



Tiptipoldebarnet fortæller til Berlingske, at han egentlig hed Ørsted Eriksen til efternavn, da Dong lancerede sit nye navn. Han valgte dog at slette Eriksen af juridiske grunde for at kunne lægge sag an mod det tidligere Dong.



Martin Barlebo, der er kommunikationschef hos Ørsted, siger, at der ikke er noget at komme efter.



"Vi har foretaget en meget grundig juridisk undersøgelse, inden vi valgte navnet, og på den baggrund er vi helt trygge ved, at vi har retten til at anvende navnet Ørsted. Navnet har vi i øvrigt anvendt i op mod 100 år på H.C. Ørstedværket."



Hyldest til Ørsted



"Vi ser vores valg af navn som en hyldest til H.C. Ørsted, og vi har lagt stor vægt på at anvende navnet på en respektfuld måde i forhold til videnskabsmanden," skriver han i en mail til Ritzau.



Navneskiftet blev begrundet med, at Dong ville markere sit skifte fra fokus på olie og gas til i stedet at satse på vedvarende energi. Det blev officielt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 30. oktober sidste år.



Ifølge Søren Peter Ørsted indbragte deres advokat allerede fem dage inden en indsigelse mod navneskiftet til Ørsted.



Desuden har der været afholdt tre møder mellem parterne, uden at de har kunnet enes, oplyser han.



Videnskabsmanden H.C. Ørsted levede fra 1777 til 1851 og er nok mest kendt for at have opdaget elektromagnetismen, som danner grundlaget for de turbiner, der omdanner vindenergi til strøm.



/ritzau/