DSB siger farvel til 100 ansatte i administrationen

DSB skærer 100 stillinger i administrationen, svarende til syv procent af de ansatte.



Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.



Besparelserne er et led i en løbende effektivisering og i strategien om at kunne klare sig selv uden statsstøtte fremover.



DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, kalder det "trist" at skulle sige farvel til dygtige kolleger og begrunder samtidig beslutningen.



- DSB oplever faldende passagerindtægter samtidig med, at vi de kommende år skal levere billigere og mere effektiv togdrift, siger han.



Afskedigelserne kommer, efter at DSB også har lukket billetsalgssteder og kiosker.



Både menige medarbejdere og ledere vil blive afskediget, ligesom tjenestemænd også vil blive omfattet.



I forsøget på at reducere antallet af fyringer vil DSB tilbyde særligt gunstige vilkår til de ansatte, der vælger at fratræde frivilligt.



Senest med udgangen af januar er fyringsrunden faldet på plads.



/ritzau/